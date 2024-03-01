ВОЗ зафиксировала увеличение вдвое числа людей с ожирением с 1990 года

По данным Всемирной организации здравоохранения, ожирением страдает каждый восьмой житель Земли или свыше одного миллиарда человек. Соответствующая информация указана на сайте ВОЗ со ссылкой на опубликованное журналом Lancet исследование.

«В 2022 году более одного миллиарда человек в мире живут с ожирением. Распространенность ожирения во всем мире среди взрослых увеличилась более чем вдвое с 1990 года, а среди детей и подростков (в возрасте от 5 до 19 лет) - в четыре раза. Данные также показывают, что в 2022 году 43% взрослых имели избыточный вес», - сообщается в отчете.

По мнению генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, исследование демонстрирует важность профилактики и лечения ожирения с детства до взрослой жизни при помощи диеты, физической активности и «соответствующего ухода».

При этом в исследовании отмечается, что, несмотря на снижение уровня недоедания в мире, оно остается проблемой общественного здравоохранения во многих регионах, особенно в Юго-Восточной Азии и странах Африки южнее Сахары.

В общей сложности проблема недоедания и избыточного веса в 2022 году была особенно сильно представлена среди жителей островных государств в Тихом океане и Карибском бассейне, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В январе 2024 года Росстат сообщил, что в России в 2022 году выявили 419 тысяч новых случаев ожирения. В 2020 году эта цифра составляла 372 тысячи человек, в 2021 году - 383.