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Росстат: 419 тысяч новых случаев ожирения выявили в России в 2022 году

Суммарно этими заболеваниями страдают более 13 млн человек в стране.
Ирина Егорова 2024-01-22 10:52:01
© Фото: Lino Mirgeler, dpa, Global Look Press

Росстат опубликовал данные о заболеваемости граждан, где отмечен рост числа новых случаев ожирения более чем на 10% за год. Так, по сравнению с 2022 годом в России было выявлено более 419 тысяч новых пациентов с диагнозом «ожирение». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023». В 2020 году эта цифра составляла 372 тысячи человек, в 2021 году - 383.

Суммарно пациентов с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания, нарушениями обмена веществ - более 13 млн человек в стране. Также почти в два раза выросло число детей с ожирением - в 2010 году им страдало 69 тысяч детей, в 2022-м - 108 тысяч.

При этом в том же сборнике Росстата приводятся данные о резком увеличении числа занимающихся спортом - почти 70 миллионов россиян занимаются в клубах и секциях.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 11% россиян страдают ожирением. По его словам, первичная заболеваемость ожирением в России в 2022 году выросла на 10,7%. Таким образом, установленная норма была превышена на 2%.

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