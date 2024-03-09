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Al Masirah: хуситы атаковали американские эсминцы в Красном море

Хуситы наносили удары с помощью 37 беспилотников, один удар пришелся на американский корабль Propel Fortune.
Елизавета Кондрикова 2024-03-09 16:07:01
© Фото: Ahmad Hasaballah, Keystone Press Agency, Global Look Press

Мятежное движение йеменских хуситов «Ансар-Аллах» атаковало коммерческое судно и несколько эсминцев США в Красном море и Аденском заливе. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Уточняется, что удары были нанесены в ходе двух военных операций, всего хуситы запустили 37 беспилотных летательных аппаратов. По итогу был атакован корабль Propel Fortune, пишет телеканал «360»

При этом представитель движения подчеркнул, что атаки буду продолжаться до тех пор, пока не прекратятся боевые действия в секторе Газе. Он с удовлетворением отметил успешное завершение операций. Хуситы осуществляют удары по суднам в красном море, связанным с Израилем.

Напомним, накануне американские и британские истребители нанесли два удара по международному аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена. Подобным образом США отвечают на продолжающиеся удары хуситов по американским кораблям.

 

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