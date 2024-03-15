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Макрон заявил о готовности к обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине

Президент Франции также подчеркнул, что Париж готов сделать все, чтобы «не допустить победы России».
Никита Черненко 2024-03-15 08:52:01
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине, однако сейчас он не видит кого-либо, имеющего намерения «достичь мира». Об этом политик заявил в эфире телеканала France 2.

«Я полностью готов к дискуссиям в любое время, но для этого нужен кто-то, кто говорит правду и намерен достичь мира. Сегодня это отсутствует», - сказал Макрон.

Глава Франции также подчеркнул в эфире, что правительство страны готово «принять необходимые решения» для недопущения «победы России» в ходе спецоперации.

Ранее Эммануэль Макрон признал, что украинское контрнаступление прошло «не так, как ожидалось». Он также отметил высокие потери среди ВСУ и нехватку боеприпасов, из-за чего украинские боевики отвечают одним снарядом на 10 выпущенных бойцами ВС РФ.

#Франция #Украина #Эмманюэль Макрон #мирные переговоры по Украине
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