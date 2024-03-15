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В Донецке два ребенка погибли при попадании украинского снаряда в дом

На данный момент проводится поиск людей под завалами обстрелянного дома.
Алексей Курильченко 2024-03-15 08:51:01
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

Украинский снаряд попал в жилой дом в Петровском районе Донецка. В результате здание загорелось. Как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в доме погибли два ребенка. На данный момент проводится поиск людей под завалами.

«На данный момент зафиксировано четыре обстрела, выпущено 11 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм», - отметил Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о пострадавшей при очередном обстреле ВСУ мирной жительнице. Женщина 1981 года рождения получила ранение на площади Победы при обстрелах Петровского района города.

#в стране и мире #Донецк #ДНР #денис пушилин #Обстрел #Трагедия
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