В Донецке два ребенка погибли при попадании украинского снаряда в дом

Украинский снаряд попал в жилой дом в Петровском районе Донецка. В результате здание загорелось. Как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в доме погибли два ребенка. На данный момент проводится поиск людей под завалами.

«На данный момент зафиксировано четыре обстрела, выпущено 11 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм», - отметил Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о пострадавшей при очередном обстреле ВСУ мирной жительнице. Женщина 1981 года рождения получила ранение на площади Победы при обстрелах Петровского района города.