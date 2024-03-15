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Участки для голосования на выборах президента открылись в Москве

Голосовать на участках можно с помощью бумажных бюллетеней или используя терминалы электронного голосования.
Никита Черненко 2024-03-15 08:04:01
© Фото: Александр Сухов, РИА Новости

В регионах европейской части России открылись участки для голосования на выборах президента России.

Помимо Москвы и Московской области, избирательные участки начали принимать бюллетени граждан в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Большинство из участков будут работать с 08.00 до 20.00 на протяжении трех дней - с 15 по 17 марта. Голосовать можно либо с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования на участках.

Кандидатами в президенты являются Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее Минобороны России сообщило о завершении досрочного голосования на выборах президента в Вооруженных силах Российской Федерации. Возможность досрочного голосования получили бойцы в зоне спецоперации, а также военнослужащие, выполняющие задачи в отдаленных географических точках.

#Россия #голосование #президент РФ #избирательные участки #выборы-2024
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