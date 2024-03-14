Силы ПВО России уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно заявлению Минобороны России, киевский режим попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Отмечается, что использовался беспилотник самолетного типа.

По данным МО РФ, силы противовоздушной обороны России пресекли попытку террористической атаки около 22:40 по московскому времени.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.