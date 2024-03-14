На Чукотке и Камчатке началось голосование на выборах президента РФ

В самых восточных регионах Российской Федерации - Чукотском и Камчатском автономном округах началось голосование на выборах Президента РФ. В 08:00 по местному времени (14 марта, 23:00 по московскому времени) там открылись избирательные участки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные избиркомы, голосование на Камчатке пройдет примерно на 200 избирательных участках, которые открыли утром во всех населенных пунктах края.

«Всего в крае на выборы президента сформировано 319 избирательных участков, однако часть из них была задействована в проведении досрочного голосования. В электронном досрочном голосовании на Камчатке изъявили желание принять участие более 43 тысяч человек», - уточнили собеседники агентства.

Также в краевом избиркоме сообщили, что на Камчатке в досрочном голосовании поучаствовали порядка восьми тысяч избирателей. На основных избирательных участках за процессом голосования следят более 600 наблюдателей.

В то же время на Чукотке открылось 55 избирательных участков, и уже порядка 3,5 тысяч человек в удаленных и труднодоступных точках региона отдали свои голоса за кандидатов в президенты.

Голосование на выборах Президента России продлится три дня - с 15 по 17 марта, что проходит впервые в стране. Вместе с этим проводится дистанционное электронное голосование, доступное в большей части регионов.

Кандидатами в президенты являются Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.