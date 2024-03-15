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Боррель заявил, что Европа не сможет заменить США в военной поддержке Украины

Глава европейской дипломатии отметил, что никто не сможет соперничать с американской армией и военным потенциалом США.
Игнат Далакян 2024-03-15 03:52:01
© Фото: Dominika Zarzycka Keystone Press Agency Globallookpress

Европа не сможет составить конкуренцию Соединенным Штатам в объемах оказания военной помощи Украине и не заменит США в этом вопросе. Такое заявление сделал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью телекомпании PBS.

«Никто не может соперничать с армией и военным потенциалом США», - цитирует ТАСС ответ Борреля на вопрос, сможет ли ЕС оказывать Украине военную помощь в большем объеме, чем Вашингтон.

Он добавил, что Соединенные Штаты являются более сильным сторонником Украины, поскольку имеют более сильный военный потенциал.

Жозеп Боррель также рассказал в интервью, что, общаясь с одним конгрессменом от Республиканской партии, пытался ему объяснить и просил объяснить его коллегам, какими могут быть последствия блокирования помощи США Украине.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил, что доходы от активов Российской Федерации могут пойти на оружие для Украины. Кроме того, он раскрыл дальнейшие планы Евросоюза поставить Киеву 250 тысяч снарядов до конца марта.

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