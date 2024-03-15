Захарова напомнила Румынии о прощенном долге после требования ЕП вернуть золото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что Советский Союз еще в 1949 году простил Румынии почти весь долг за причиненный ущерб в годы Великой Отечественной войны. Дипломат таким образом отреагировала на принятую Европарламентом резолюцию, в которой от РФ требуется вернуть Бухаресту золотой запас, который был передан в годы Первой Мировой войны.

Мария Захарова в своем Telegram-канале пишет, что не смотря на все зверства, которые союзники Гитлера творили на российской земле, долг Румынии был прощен после ВОВ. По ее словам, он составлял «ни много ни мало 300 миллионов долларов репараций», что в переводе на сегодняшние деньги около 4 миллиардов долларов.

Кроме того, официальный представитель российского дипломатического ведомства отметила, что Россия вернула почти все румынское золото и другие ценности в ходе развития советско-румынских отношений.

«Чаушеску писал в своих дневниках, что 80% королевского запаса было репатриировано в Румынию в 1948–1949 годах», - написала Мария Захарова.

Она добавила, что сейчас Бухарест также принялся раскачивать ситуацию в соседней Молдавии, вместо выстраивания конструктивных отношений со своими соседями.

Напомним, что недавно Европарламент принял резолюцию с требованием к России вернуть Румынии золото. В тексте резолюции говорится, что это золото, а также исторические архивы были вывезены в Россию в 1916-1917 годы.