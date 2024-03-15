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Трампу отказали в прекращении дела о хранении секретных документов

Адвокатам Дональда Трампа в прекращении дела о ненадлежащем обращении с секретными документами отказала федеральная судья Эйлин Кэннон.
Игнат Далакян 2024-03-15 02:39:01
© Фото: IMAGO Kyle Mazza Globallookpress

Суд в Соединенных Штатах отказал защите бывшего американского президента Дональда Трампа в ходатайстве о прекращении дела, связанного с ненадлежащим хранением секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Это следует из судебного документа.

Как передает RT, отказ поступил от федеральной судьи Эйлин Кэннон в ответ на запрос адвокатов Трампа о прекращении дела против него.

Также отмечается, что адвокаты 45-ого президента США пытались доказать, что закон, по которому прокуроры обвиняли Дональда Трампа в хранении документов, «слишком расплывчат, чтобы его можно было использовать против него».

Напомним, что бывший американский президент является фигурантом дела о ненадлежащем хранении секретных документов, которые были вывезены из Белого дома. Дело против Трампа было заведено после обнаружения во время обыска в его имении Мар-а-Лаго во Флориде большого объема документов, в том числе связанных с внешней политикой страны.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Секретные документы #ненадлежащее хранение
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