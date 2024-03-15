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Антонов заявил, что США пытаются вербовать российских дипломатов

По словам посла, спецслужбы США рассылают сообщения дипломатам из РФ с предложениями о сотрудничестве.
Игнат Далакян 2024-03-15 23:42:01
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Российским дипломатам американские спецслужбы предлагают сотрудничество, отправляя на телефон сообщения и применяя «провокационные подходы» в публичных местах. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Речь идет о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны, провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах», - сообщил РИА Новости дипломат.

Он отметил, что ситуация вокруг российского посольства в Соединенных Штатах непростая. Антонов добавил, что внимание спецслужб к дипломатам и Российской Федерации нездоровое.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что «пропагандисты и перебежчики» пытаются сорвать в США выборы президента России, но им это сделать не удастся. По словам посла РФ в США, пропагандисты пытаются посеять сомнение среди соотечественников в правильности политики Москвы.

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