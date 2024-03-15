Захарова отреагировала на «поздравление» главы ЕС в адрес Путина на выборах-2024

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «поздравление» главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес российского лидера Владимира Путина с победой на выборах 2024 года.

Такое поведение европейского чиновника до окончания голосования и подведения его итогов в МИД РФ считают недопустимым и назвали попыткой реванша 2016 года. Тогда, напомнила Захарова, до окончания выборов Запад начал поздравлять одного из кандидатов - Хиллари Клинтон, а в итоге победил на выборах Дональд Трамп.

«Нормальные люди ждут окончания выборов, а потом комментируют их итоги. Но то нормальные люди, а не нынешние еврочиновники/натовцы. Видимо, "западники" решили взять реванш за свой позор 2016 года, когда они ринулись до окончания выборов президента США поздравлять Клинтон, а в итоге выиграл Трамп. Главы государств ЕС, и американские журналы тогда продемонстрировали свою вовлеченность в грязные антидемократические "игры" с использованием проверенных западных политтехнологий <...>. И все это до окончания выборов и публикации их официальных итогов», - написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что таким образом в Евросоюзе хотят продемонстрировать свою «осведомленность». Продолжая мысль, Захарова спросила, зачем Запад собирает средства для Украины, раз «видят все наперед», «ведь результат предсказуем».

Вечером 15 марта сообщалось, что Владимир Путин принял участие в голосовании в онлайн-формате. Он заполнил бюллетень на компьютере в своем рабочем кабинете, на мониторе высветилось «Спасибо, вы успешно проголосовали!».