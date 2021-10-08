В стране и мире Назван новый худрук Театра сатиры Ян Брацкий Им станет Сергей Газаров, российский актер театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер. © Фото: Anatoly Lomokhov, GlobalLookPress Читайте нас на: Сергей Газаров станет новым художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Он вступает в должность с 13 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. «Сергей Газаров станет художественным руководителем Московского академического театра сатиры с 13 октября 2021 года», - говорится в сообщении. Кресло худрука Театра сатиры Газаров назвал серьезным вызовом для себя и пообещал придерживаться заложенных ранее традиций. «Речь идет о легендарной и прославленной сцене. Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу. Так что я хорошо представляю объем и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться. Само собой, я буду придерживаться тех театральных традиций, которые были заложены Валентином Николаевичем Плучеком и Александром Анатольевичем Ширвиндтом. Они были, есть и останутся основой для дальнейшего развития театра», - сказал Газаров, чьи слова приводятся в сообщении. Режиссер будет совмещать свою новую должность с работой в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика