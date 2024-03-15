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Врач Романенко объяснила, почему этой весной стоит носить зимнюю обувь

Как сообщила врач, переход от зимней одежды к летней сопряжен с риском переохлаждения, поэтому не стоит сразу отказываться от теплой обуви и пуховиков.
Анастасия Бобылева 2024-03-15 19:39:01
© Фото: Lydie Gigerichova imageBROKER.com Globallookpress

Терапевт Татьяна Романенко рассказала, с какими рисками сопряжен переход от зимней к весенней одежде. Она предупредила, что очень важно, меняя одежду и обувь на более легкую, не переохладить ноги, так как это может привести к вирусной инфекции. К тому же, когда на улице гололед, лучше ходить в зимней обуви, которая больше приспособлена для этого.

«Сейчас по утрам бывает скользко, поэтому нужно носить обувь на нескользящей подошве - зимняя для этого была больше приспособлена. И внимательнее надо быть с обувью на каблуке, потому что риск поскользнуться, упасть и сломать что-то возрастает», - цитирует ее слова Sputnik.

Также не стоит сбрасывать зимние пуховики и пальто, особенно женщинам, которые носят тонкие колготки. Помимо этого, желательно носить утепленное белье и длинную юбку.

«Чем опасны тонкие колготки? Это и риск переохлаждения мочеполовой системы, и так называемый "колготочный дерматит" - хроническое переохлаждение, когда ношение колготок из синтетических материалов вызывает неприятное шелушение, покраснение кожи ног», - предупредила врач.

Ранее синоптики предупредили о резких перепадах температуры в Москве и Подмосковье. Согласно их данным, на текущей неделе погода будет довольно теплой, однако позже температура понизится.

#в стране и мире #Погода #одежда #Весна
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