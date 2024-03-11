В Гидрометцентре России предупредили о резких перепадах температуры весной

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде» о погоде на текущую неделю и дал прогноз на то, как пройдет весна в России в этом году.

По информации метеоролога, Москву ожидает потепление на этой неделе из-за изменения циркуляции воздушных масс и прихода устойчивого антициклона в столицу. Так с завтрашнего дня воздушные массы будут приходить с юга, а не с севера, как было всю прошлую неделю.

«Солнечные дни будут продолжаться, а Солнце уже насыщено энергией и будет прогревать Землю. Из-за этого мы ожидаем большой ход температур: отрицательные ночные температуры вплоть до -11 в регионах Московской области, а днем в послеобеденные часы будет 3-5 градусов выше нуля», - рассказал руководитель Гидрометцентра.

Самым теплым недели станет суббота: дневная температура в Москве и области может достичь вплоть до 9 градусов тепла, несмотря на возможные небольшие осадки. Вильфанд отметил, что такая температура будет на 4 градуса выше нормы.

«Вчера температура была ниже нормы на 4 градуса. Сегодня - примерно на 2 градуса ниже нормы. Завтра уже будет около и выше нормы, и к пятнице-субботе температура будет превышать норму на 4 градуса», - рассказал Вильфанд.

Метеоролог поспешил заверить, что несмотря на планомерное потепление, не стоит ожидать прихода ранней весны. Эксперт сообщил, что в Гидрометцентре ожидают «нормальную» весну для региона в этом году, включающую в себя похолодания даже в апреле.

«Не нужно полагать, что весна уже пришла. Будут еще и понижения температуры, это нормальные весенние процессы. Это естественная, нормальная весна», - подытожил Вильфанд.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Звезде», когда стоит ожидать интенсивное таяние снежного покрова в Москве. В столице этот процесс начнется уже после 15 марта: после этого дня среднесуточная температура в Москве будет держаться выше нуля.