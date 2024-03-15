Еврокомиссия выделила полмиллиарда евро на увеличение производства боеприпасов

В Еврокомиссии сообщили о выделении полумиллиарда евро на увеличение выпуска боеприпасов. Это сделано в рамках Закона о поддержке производства боеприпасов в Европе. Планируется, что вскоре страны ЕС смогут производить около двух миллионов снарядов в год.

«Это позволит европейской оборонной промышленности увеличить мощности по производству боеприпасов до двух миллионов снарядов в год к концу 2025 года», - приводит «360» сообщение Еврокомиссии.

Помимо этого, ЕК запустила четвертую годовую программу Европейского фонда обороны и программу, призванную укрепить европейскую оборонную промышленность. В сумме их бюджет составляет чуть менее двух миллиардов евро.

Ранее в Австрии признали, что российский ОПК опережает европейский. На данный момент Европа не может догнать РФ в оборонной промышленности, несмотря на антироссийские санкции.