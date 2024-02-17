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В Австрии признали, что российский ОПК опережает европейский

Европейская промышленность сейчас не в состоянии догнать российский ОПК, заявил австрийский генерал Форхофер.
Елизавета Егорова 2024-02-17 16:05:01
© Фото: Philipp Schulze, dpa, Globallookpress

Российская военная промышленность по-прежнему опережает европейскую, несмотря на антироссийские санкции. Европа пытается догнать РФ, но пока у нее не получается этого сделать, заявил глава управления оборонной политики и международных связей Вооруженных сил Австрии генерал-майор Петер Форхофер.

«Сейчас намечается своеобразная война складов. Европа пытается догнать (оборонно-промышленный комплекс России, - Прим. ред.). На данный момент европейская оборонная промышленность пока не в состоянии это сделать», - сказал Форхофер в интервью газете Die Presse.

Генерал-майор был удивлен тем, что европейские санкции оказали настолько незначительный эффект. Он предположил, что России помогает глобальный Юг, и заявил, что русские люди всегда были гибкими и склонными к импровизации.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Уралвагонзавода в Свердловской области заявил, что предприятия отечественного ОПК за последние полтора года в разы увеличили выпуск различной техники. Например, производство бронемашин разного класса возросло в 3,5 раза.

#ОПК #Россия #санкции #австрия
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