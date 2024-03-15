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Хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams в зоне СВО

Согласно отчетам, зарегистрировано также уничтожение одной машины разграждения.
Глеб Владовский 2024-03-15 17:47:01
© Фото: ТРК «Звезда», hackberegini, telegram, Annette Riedl, dpa, Globallookpress

Украинские хакеры из группировки Beregini заявили, что получили документы ВСУ о потерях танков Abrams. Скриншоты этих рапортов они опубликовали в своем Telegram-канале.

«Так как Министерство обороны Украины не хочет признавать, что за несколько дней были уничтожены два танка, одна машина разграждения и еще один танк поврежден попаданием ракеты, мы решили не только рассказать, но и показать документы 47-й отдельной механизированной бригады, подтверждающие это», - говорится в посте.

Напомним, что в конце февраля 2024 года первая боевая машина американского производства была уничтожена под Авдеевкой. Также, по сообщениям Минобороны РФ, 11 марта на Авдеевском направлении был уничтожен второй Abrams.

#в стране и мире #ВСУ #Хакеры #документы #потери ВСУ
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