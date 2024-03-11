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МО РФ сообщило об уничтожении танка Abrams на Авдеевском направлении

Также враг за сутки потерял на Авдеевском направлении более 430 боевиков, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей.
2024-03-11 14:11:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские войска уничтожили танк Abrams американского производства на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Кроме этого, неприятель потерял за сутки на этом направлении более 430 боевиков, 18 автомобилей и две боевые бронированные машины.

В ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить боевую машину РСЗО «Град», САУ Paladin американского производства, а также шесть буксируемых гаубиц - одну Д-20 и пять Д-30. Также на Авдеевском направлении были уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. 

Также сообщается об улучшении положения по переднему краю силами подразделений группировки войск «Центр». Кроме этого, они нанесли огневое поражение технике и живой силе 53-й и 110-й мехбригад ВСУ, а также 103-й бригаде теробороны. 

Ранее сообщалось об уничтожении семи украинских пунктов управления беспилотниками.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#танки #спецоперация #Abrams #уничтожение #Авдеевское направление
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