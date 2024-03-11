Российские войска уничтожили танк Abrams американского производства на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме этого, неприятель потерял за сутки на этом направлении более 430 боевиков, 18 автомобилей и две боевые бронированные машины.

В ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить боевую машину РСЗО «Град», САУ Paladin американского производства, а также шесть буксируемых гаубиц - одну Д-20 и пять Д-30. Также на Авдеевском направлении были уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Также сообщается об улучшении положения по переднему краю силами подразделений группировки войск «Центр». Кроме этого, они нанесли огневое поражение технике и живой силе 53-й и 110-й мехбригад ВСУ, а также 103-й бригаде теробороны.

Ранее сообщалось об уничтожении семи украинских пунктов управления беспилотниками.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.