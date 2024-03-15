Над Белгородской областью сбили еще пять снарядов РСЗО Vampire

Противовоздушная оборона сбила в небе над Белгородской областью еще пять снарядов, выпущенных украинской стороной с помощью чешской РСЗО RM-70 Vampire. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», - говорится в сообщении.

Попытка Киева атаковать российские объекты пресечена в районе 17.00 по столичному времени, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили о 10 сбитых в регионе около 13.00 снарядах Vampire.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.