Силы ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области

Российские силы ПВО в небе над Белгородской областью сбили десять снарядов, выпущенных с помощью чешской РСЗО RM-70 Vampire, сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, Киев попытался атаковать российские объекты сегодня районе 13 часов дня по московскому времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.