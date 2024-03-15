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Силы ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку пресечена около 13.00 мск.
2024-03-15 13:43:01
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Российские силы ПВО в небе над Белгородской областью сбили десять снарядов, выпущенных с помощью чешской РСЗО RM-70 Vampire, сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, Киев попытался атаковать российские объекты сегодня районе 13 часов дня по московскому времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #Белгородская облсть
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