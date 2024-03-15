Минобороны РФ заявило о 50 групповых ударах по объектам ВСУ за неделю

Российские военные нанесли 50 групповых ударов высокоточным оружием, РСЗО и беспилотниками по объектам ВСУ за период с 9 по 15 марта. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Удары наносились по украинским аэродромам, цехам ремонта вооружения и военной техники, складам хранения БПЛА и морских беспилотников, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов. По данным российского оборонного ведомства, все объекты поражены.

Также под удар попали пункты дислокации украинских военных, националистов и иностранных наемников.