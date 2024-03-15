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Минобороны РФ заявило о 50 групповых ударах по объектам ВСУ за неделю

Удары наносились по объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ, цехам ремонта вооружения и военной техники, складам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов.
2024-03-15 16:09:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военные нанесли 50 групповых ударов высокоточным оружием, РСЗО и беспилотниками по объектам ВСУ за период с 9 по 15 марта. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Удары наносились по украинским аэродромам, цехам ремонта вооружения и военной техники, складам хранения БПЛА и морских беспилотников, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов. По данным российского оборонного ведомства, все объекты поражены.

Также под удар попали пункты дислокации украинских военных, националистов и иностранных наемников.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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