Около 27 млн человек проголосовали на выборах президента РФ

Около 27 млн человек приняли участие в голосовании на выборах президента России, сообщил заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.

«В список избирателей в городе Москве включены 7 млн 971 тыс. 786 человек, всего выдано бюллетеней 2 млн 250 тыс. 564», - сообщил он.

Булаев также сообщил, что было зафиксировано порядка 10 случаев порчи бюллетеней.

«Чего добились? Ничего не добились. Только уголовные дела против 10 возбудят, и какие-то мерзопакостные будут ручки потирать, что они чего-то сделали. Да ничего они не сделали», - заключил политик.

Напомним, что жительница Москвы вылила зеленку в урну для бюллетеней на одном из избирательных участков города. Похожие случаи были зафиксированы и в ряде других городов России.

В свою очередь, председатель комиссии ЦИК Элла Памфилова сообщила о задержании злоумышленников. По её словам, задержанные признались в том, что делали это за деньги и не знали об уголовной ответственности. Теперь им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.