МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Около 27 млн человек проголосовали на выборах президента РФ

По данным зампреда ЦИК РФ Булаева, всего испорчено около 100-150 бюллетеней.
Глеб Владовский 2024-03-15 16:49:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Около 27 млн человек приняли участие в голосовании на выборах президента России, сообщил заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.

«В список избирателей в городе Москве включены 7 млн 971 тыс. 786 человек, всего выдано бюллетеней 2 млн 250 тыс. 564», - сообщил он.

Булаев также сообщил, что было зафиксировано порядка 10 случаев порчи бюллетеней.

«Чего добились? Ничего не добились. Только уголовные дела против 10 возбудят, и какие-то мерзопакостные будут ручки потирать, что они чего-то сделали. Да ничего они не сделали», - заключил политик.

Напомним, что жительница Москвы вылила зеленку в урну для бюллетеней на одном из избирательных участков города. Похожие случаи были зафиксированы и в ряде других городов России.

В свою очередь, председатель комиссии ЦИК Элла Памфилова сообщила о задержании злоумышленников. По её словам, задержанные признались в том, что делали это за деньги и не знали об уголовной ответственности. Теперь им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

#в стране и мире #президентские выборы #онлайн-голосование #выборы-2024
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
КРЭТ. Часть 2
2
КРЭТ. Часть 1
3
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
4
Спецназ Кубы
5
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 