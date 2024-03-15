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Пентагон запросил у конгресса 6,5 млрд долларов для пополнения запасов вооружений

Минобороны США в приоритетном порядке запросило эту сумму после оказания помощи Украине.
Глеб Владовский 2024-03-15 16:15:01
© Фото: Ron Sachs, CNP, AdMedia, Globallookpress

Минобороны США запросило в приоритетном порядке $6,5 млрд у конгресса для пополнения запасов вооружений после оказания помощи Украине, передает Bloomberg.

По данным издания, средства из выделенной суммы планируют направить на производство 155-миллиметровых снарядов, ракет GMLRS для РСЗО HIMARS, на закупку компонентов для противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM, ракетных комплексов Patriot и других видов вооружений.

Уточняется, что представители Пентагона пытаются убедить конгрессменов одобрить новый пакет помощи Украине на 60 млрд долларов, поскольку средства на производство замены этого оружия получат предприятия в их родных штатах.

Ранее сообщалось о выделении помощи Киеву в размере 400 млн долларов, что, в свою очередь, является первым за последние несколько месяцев шагом, несмотря на вето республиканцев.

#в стране и мире #сша #Пентагон #Вооружение США #восполнение резервов
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