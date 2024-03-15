Ученый Федоров счел, что Макрон «надувает щеки», чтобы поставить себя как лидера ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон раздувает истерию вокруг победы России в спецоперации для утверждения своей позиции лидера Евросоюза и прихода к власти в Европейском парламенте. Такое мнение озвучил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре со «Звездой».

Эксперт отметил, что Макрон, ранее выступающий за компромисс с Россией в вопросе украинского конфликта, окончательно превратился из «голубя мира» в «ястреба», сменив курс на победу над РФ любой ценой. Таким образом президент Франции хочет показать, что является «лидером» Евросоюза.

«Макрон раздувает истерию, используя притянутые за уши тезисы: что будет инфляция, продовольственный и энергетический кризисы. А с помощью своих жестких тезисов он пытается надуть щеки - скорчить этакого лидера Европы, говорящего за всех: "Мы не допустим победы России"», - сказал Федоров.

Сотрудник РАН обратил внимание, что глава Франции стал проявлять большую активность и резкость в заявлениях на фоне выборной кампании в Европарламент. С их помощью он хочет попытаться понизить шансы на победу своего главного конкурента - партии «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен. Сейчас оппозиционная партия обгоняет партию Макрона на 10%.

«Макрону кровь из носу нельзя допустить победить партии Ле Пен. Нынешний разрыв очень большой, поэтому макронисты начали нагнетать картину и рисуют из Марин участника новой версии Мюнхенского сговора 1938 года», - отметил эксперт.

Победа «Национального объединения» на выборах в Европарламент невыгодна Макрону и тем, что приход новой партии поставит под вопрос его президентство в целом. В первую очередь это связано с тезисами президента, которые он оглашал с 2017 года, касающиеся достижения независимости Европы во всех областях.

«Нагнетание истерии и военного психоза нужно Макрону, чтобы мобилизовать его электорат ради достойного выступления на европейских выборах. Он боится, что равновесие в Европарламенте нарушится с приходом умеренно-консервативной партии. Для него это большая угроза, ибо победа его политических оппонентов может стать причиной для окончания его президентства», - подытожил Федоров.

Ранее Эммануэль Макрон заявил о готовности правительства Франции пойти на любые шаги, чтобы «не допустить победы России». В то же время он сказал, что готов обсуждать способы мирного урегулирования украинского конфликта, однако, по его мнению, сегодня никто не намерен «достичь мира».