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Песков: Россия смогла минимизировать операции спецслужб США по дискредитации властей

По словам Дмитрия Пескова, Россия долгие годы испытывала на себе последствия подрывной деятельности США.
Алексей Курильченко 2024-03-15 13:50:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Спецслужбы США на протяжении многих лет пытались вести подрывную деятельность в России и не оставили эти усилия до сих пор, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Только решительные действия России по защите от попыток вмешательства позволили минимизировать эффективность этой работы американских спецслужб, отметил представитель Кремля.

«Я вам могу сказать одно, что подобную деятельность мы на протяжении многих лет испытывали на себе. Соединенные Штаты и соответствующие агентства, специальные службы этим же самым занимались в нашей стране. И пытаются заниматься до сих пор», - сказал Песков журналистам.

В этом контексте Песков не исключил, что подобной практикой ЦРУ в последние годы занималось и в отношении Пекина.

Ранее Reuters узнал о проведенной ЦРУ операции по дискредитации Си Цзиньпина в Китае, которую назначил в 2019 году Дональд Трамп. Небольшая группа оперативников создала поддельные аккаунты в китайских соцсетях, где писала порочащую власти КНР информацию.

#в стране и мире #Кремль #спецслужбы #Дмитрий Песков
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