В Кремле назвали обстрелы ВСУ попыткой бросить тень на выборы президента РФ

Обстрелы украинскими боевиками территории России являются попыткой бросить тень на выборы президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию - это однозначно», - заявил Песков журналистам.

На фоне проведения в России президентских выборов киевский режим продолжает вести обстрелы российской территории. Наибольшая интенсивность обстрелов наблюдается в Белгородской области - в этот же регион попыталась проникнуть группа украинских диверсантов. Эта группа была разгромлена российскими войсками и пограничниками.