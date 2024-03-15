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В Кремле назвали обстрелы ВСУ попыткой бросить тень на выборы президента РФ

По словам Дмитрия Пескова, киевский режим пытается дестабилизировать ситуацию.
Алексей Курильченко 2024-03-15 12:55:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Обстрелы украинскими боевиками территории России являются попыткой бросить тень на выборы президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию - это однозначно», - заявил Песков журналистам.

На фоне проведения в России президентских выборов киевский режим продолжает вести обстрелы российской территории. Наибольшая интенсивность обстрелов наблюдается в Белгородской области - в этот же регион попыталась проникнуть группа украинских диверсантов. Эта группа была разгромлена российскими войсками и пограничниками.

#в стране и мире #Кремль #обстрелы #Дмитрий Песков #Дестабилизация #выборы президента России
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