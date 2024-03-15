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При обстреле Грайворона погиб боец территориальной обороны города

Глава региона выразил родным и близким бойца соболезнования.
Алексей Курильченко 2024-03-15 12:41:01
© Фото: Таисия Лисковец, РИА Новости

В результате обстрела украинскими боевиками города Грайворон Белгородской области погиб один человек. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, это был боец территориальной обороны.

«В момент обстрела мужчина находился на улице и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца. По словам Гладкова, боец помогал обеспечивать безопасность региона и помогал вывозить местных жителей.

Ранее Гладков сообщил о четырех пострадавших из-за атаки со стороны ВСУ. Состояние пострадавших, которые находятся в больнице, врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести, вся необходимая помощь им оказывается.

#в стране и мире #белгородская область #грайворон #Трагедия #Вячеслав Гладков
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