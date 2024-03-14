Четыре человека пострадали из-за атаки ВСУ Грайворона в Белгородской области

Грайворонский городской округ в Белгородской области пострадал из-за атаки со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, в результате нападения пострадали четыре мирных жителя.

«В результате прямого попадания в дом пострадали двое человек - у мужчины ушиб головы, у девушки шоковое состояние. Необходимая помощь им была оказана на месте, от госпитализации они отказались. Еще две женщины из Грайворона с осколочными ранениями доставлены бригадой скорой помощи в районную ЦРБ», - уточнил Гладков.

Он подчеркнул, что состояние пострадавших, которые находятся в больнице, врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести, и вся необходимая помощь им оказывается.

С начала СВО Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Так, 14 марта украинская ДРГ попыталась проникнуть вглубь территории региона, но была уничтожена артиллерийским огнем ВС РФ.