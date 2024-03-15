Гражданку РФ задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д

Сотрудники ФСБ задержали гражданку России, которая занималась подготовкой к совершению диверсии в Белгородской области. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

«Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области», - говорится в заявлении УФСБ.

По информации агентства РИА Новости, задержанная являлась уроженкой Белгорода. По факту подготовки к теракту и незаконного приобретения взрывчатых веществ возбуждено уголовное дело, подозреваемой грозит лишение свободы до 20 лет.

Ранее российские спецслужбы задержали в Москве украинского агента. Отмечается, что он отправлял фото- и видеоотчеты о пропагандистской работе, а затем ему дали задание по запуску БПЛА вблизи объектов Минобороны для отвлечения систем ПВО.