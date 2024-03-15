Из постели за решетку: опубликованы кадры задержания украинского агента в Москве

Федеральная служба безопасности России показала кадры задержания украинского агента в Москве. Силовики застали фигуранта дома, когда тот спал в кровати.

По данным следствия, гражданин России выполнял задания украинских спецслужб. Сначала он отправлял фото- и видеоотчеты о ведении пропагандистской деятельности. Затем ему дали задание на запуск беспилотников вблизи объектов Минобороны, чтобы отвлекать системы противовоздушной обороны.

Установлено, что фигурант был членом запрещенной в России организации «Легион "Свобода России"»*.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Он уже дал признательные показания и указал на схрон, где находились орудия преступления.

* «Легион "Свобода России"» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.