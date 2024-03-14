По меньшей мере 6 человек погибли и 83 ранены при ударах Израиля по ожидавшим гумпомощи

Во время атаки вооруженных сил Израиля по району Kuwait Roundabout в секторе Газа погибли не менее шести человек.

Это произошло в то время, когда палестинцы ожидали раздачи гуманитарной помощи в городе Газа. О трагедии сообщил катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на палестинское новостное агентство WAFA.

«Агентство подтвердило, что по меньшей мере шесть человек убито израильскими военными в ходе последнего нападения на палестинцев, ожидавших гуманитарной помощи в городе Газа», - уточнили журналисты.

Во время этой атаки ранения получили порядка 83 человек. Их госпитализировали в медицинский центр Аш-Шифа.

Дается пояснение, что Kuwait Roundabout - территория, на которой жители собираются в крупные группы в ожидании грузовиков с гуманитарной помощью. В последнее время там произошло множество нападений Израиля на ожидающих гумпомощь людей. В понедельник, 11 марта, добавили репортеры, там погибли 11 человек в результате атаки израильских танков.

Подобные нападения происходили и в конце февраля. Так, из-за открытого израильскими военными огня по голодавшим людям на юге города Газа скончались не менее 100 человек, свыше 760 получили ранения. Удару подверглась улица Ар-Рашид на западе города, на которой собрались сотни палестинцев.

Тогда глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал, что ужаснулся таким данным и назвал опубликованные новости «кровавой бойней».