Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два украинских дрона в небе над Белгородской областью. Об очередной попытке атаки сообщило Министерство обороны России.

«Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Киев попытался атаковать российские объекты в районе 11.00 по столичному времени. В Минобороны уточнили, что противник применил беспилотники самолетного типа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.