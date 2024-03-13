Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два украинских дрона в небе над Белгородской областью. Об очередной попытке атаки сообщило Министерство обороны России.
«Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Киев попытался атаковать российские объекты в районе 11.00 по столичному времени. В Минобороны уточнили, что противник применил беспилотники самолетного типа.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»