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Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника

Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА пресечена около 11.00 мск.
2024-03-13 12:02:01
© Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два украинских дрона в небе над Белгородской областью. Об очередной попытке атаки сообщило Министерство обороны России.

«Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Киев попытался атаковать российские объекты в районе 11.00 по столичному времени. В Минобороны уточнили, что противник применил беспилотники самолетного типа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #белгородская область #МО РФ
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