Представители элитных подразделений ВСУ, национальных батальонов и Службы безопасности Украины обсуждают возможность захвата Верховной рады Украины с привлечением других военнослужащих украинской армии на свою сторону. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

По информации агентства, российские специалисты получили доступ к Telegram-каналу, где военнослужащие и сотрудники СБУ планируют «варианты свержения действующей власти и командования ВСУ». После этого участники чата хотят создать радикальную партию с боевым крылом.

«Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, это в определенный момент захватить Верховную раду», - цитирует РИА Новости одного из участников беседы.

Недовольство политической властью и военным руководством ВСУ сопряжено с проблемами украинской армии на линии соприкосновения. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что в провалах украинских боевиков виноваты командиры бригад, а также анонсировал увольнение некоторых из них.