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РИА Новости: элитные бойцы ВСУ и нацбатов планируют захватить Верховную раду в Киеве

Недовольные властью участники беседы намерены привлечь на свою сторону украинских военных, находящихся в данный момент на линии соприкосновения.
Никита Черненко 2024-03-14 09:14:01
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Globallookpress

Представители элитных подразделений ВСУ, национальных батальонов и Службы безопасности Украины обсуждают возможность захвата Верховной рады Украины с привлечением других военнослужащих украинской армии на свою сторону. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

По информации агентства, российские специалисты получили доступ к Telegram-каналу, где военнослужащие и сотрудники СБУ планируют «варианты свержения действующей власти и командования ВСУ». После этого участники чата хотят создать радикальную партию с боевым крылом.

«Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, это в определенный момент захватить Верховную раду», - цитирует РИА Новости одного из участников беседы.

Недовольство политической властью и военным руководством ВСУ сопряжено с проблемами украинской армии на линии соприкосновения. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что в провалах украинских боевиков виноваты командиры бригад, а также анонсировал увольнение некоторых из них.

#Украина #ВСУ #Верховная рада #СБУ #вооруженный мятеж
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