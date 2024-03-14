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BI: США готовятся противостоять России в Арктике

В учениях по подготовке арктических сил участвуют более 8 000 американских солдат, утверждает издание.
Алексей Курильченко 2024-03-14 09:10:01
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Al Carrera, Globallookpress

Соединенные Штаты Америки намерены восстановить свои военные силы в Арктике из-за обеспокоенности активностью России и Китая в северном регионе. Для этого американская армия провела учения на Аляске, в ходе которых военные отметили важность подготовки войск, способных действовать в холодную погоду. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на представителей армии США.

«Миссии в Арктике, миссии в холодную погоду - все это важно для нашей армии, нашей нации. И также это важно для наших оппонентов. Именно поэтому мы проводим учения, чтобы овладеть нужными навыками», - заявил изданию полковник Шон Лукас.

По данным BI, в учениях принимают участие более 8 000 военнослужащих США, а также их союзники и партнеры. Издание назвало эти учения «новой эрой стратегического противостояния в Арктике».

В конце прошлого года главком ВМФ России адмирал Николай Евменов констатировал рост угроз безопасности в Арктике. Одной из причин он назвал эскалацию соперничества между сильнейшими державами мира за доступ к ресурсам и коммуникациям Северного Ледовитого океана.

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