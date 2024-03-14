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Жительницу Мариуполя задержали за шпионаж для украинских спецслужб

Подозреваемая собирала информацию о местонахождении военнослужащих и передавала ее через WhatsApp*.
Никита Черненко 2024-03-14 07:39:01
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

В городе Мариуполь задержали местную жительницу, передававшую сведения о местонахождении подразделений МО РФ украинским спецслужбам. Об этом сообщили в УФСБ России по ДНР.

По информации ведомства, шпионка должна была отслеживать позиции подразделений Минобороны России неподалеку от Мариуполя за денежное вознаграждение и компенсацию топлива. Имеющуюся информацию подозреваемая передавала украинским спецслужбам через мессенджер WhatsApp*.

В ФСБ отметили, что жертв среди гражданского населения и военнослужащих удалось избежать благодаря своевременным оперативным мероприятиям. Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело по статье о шпионаже.

Недавно сотрудниками ФСБ был задержан житель Мариуполя, также подозреваемый в шпионаже. Задержанный занимался шпионажем за расположением подразделений Росгвардии в Мариуполе и передавал эту информацию украинским спецслужбам.

* Принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в России.

#ФСБ РФ #Задержание #Шпион #мариуполь
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