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ФСБ задержала жителя Мариуполя, подозреваемого в шпионаже

Злоумышленник передавал украинской спецслужбе информацию о местах расположения Росгвардии в Мариуполе.
Игнат Далакян 2024-03-12 06:00:01
© Фото: ФСБ © Видео: ФСБ

Федеральная служба безопасности задержала жителя Мариуполя, который шпионил за Росгвардией. Об этом сообщило УФСБ России по ДНР.

В сообщении говорится, что задержанный передавал информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в Мариуполе украинской спецслужбе.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили украинский теракт в Карелии. Гражданин Белоруссии из националистического «Полка имени Кастуся Калиновского» планировал теракт в Олонце.

#росгвардия #ФСБ #Задержание #Шпион #мариуполь
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