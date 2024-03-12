ФСБ задержала жителя Мариуполя, подозреваемого в шпионаже

Федеральная служба безопасности задержала жителя Мариуполя, который шпионил за Росгвардией. Об этом сообщило УФСБ России по ДНР.

В сообщении говорится, что задержанный передавал информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в Мариуполе украинской спецслужбе.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили украинский теракт в Карелии. Гражданин Белоруссии из националистического «Полка имени Кастуся Калиновского» планировал теракт в Олонце.