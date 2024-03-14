Мобильное и грозное оружие: как работает «Гиацинт» на Угледарском направлении

Гиацинт на замаскированной позиции в режиме ожидания в любой момент готов выехать поразить цель. Орудие мобильное но грозное достает врага с 3 десятков километров.

Долго ждать не приходится. Разведка дает координаты цели. На Угледарском направлении у каждого расчета ежедневно по несколько боевых выездов.

Мобильность неоспоримое преимущество самоходной пушки. Дальнобойная и мощная она с легкостью меняет позиции.

Наводятся и заряжают орудие в считанные минуты. Осколочно-фугасный - по пехоте противника в укрытии.

Оператор беспилотника фиксирует поражение цели. Орудие взламывает даже самые укрепленные позиции и на передовой, и в глубине обороны боевиков. Особая роль ему отводят в контрбатарейной борьбе.

«Прикрываем наших союзников можно сказать. Они работают по ним, начинают отрабатывать, нам тут же дают цель, что по ним работает какой квадрат. Мы наводимся и поражаем цель», - рассказал механик-водитель с позывным Колода.

На Угледарском направлении подразделения группировки войск «Восток» сейчас захватили инициативу и сдавать не собираются.

«Мы свои позиции усилили потихоньку двигаемся вперед. Победа будет за нами», - сказал командир орудия с позывным Директор.

Позывной командира Директор от того, что дома - в Бурятии он руководил школой. По образованию - учитель истории. На спецоперацию пришел добровольцем. Для него расчет - ребята. Которые уроки истории и мужества усвоили на отлично.

«В основном тут ребята младше меня, годятся мне в сыновья. Хотелось рядом быть с ними, и помочь им не только советом, но и своим опытом жизненным. Я хочу заметить, что ребята, которые находятся на СВО, это действительно самые отважные, самые мужественные ребята», - поделился Директор.

«Гиацинты» лишь одно из орудий в арсенале 30-й артиллерийской бригады группировки войск «Восток». Для развития наступления оперативно используются различные средства огневого воздействия в зависимости от поставленных целей.

Ранее расчет САУ «Гиацинт» показал уничтожение опорника ВСУ на Авдеевском направлении. Передовые позиции артиллеристов группировки «Центр» отыскать очень непросто. Все дело в маскировке, от которой здесь зависит очень многое.

Материал подготовили Павел Кольцов, Игнат Далакян и Николай Баранов.