Расчет САУ «Гиацинт» показал уничтожение опорника ВСУ на Авдеевском направлении

Военнослужащие показали, как работает расчет САУ «Гиацинт» на Авдеевском направлении зоны спецоперации. На видео - поражение опорного пункта украинских боевиков из «Гиацинта».

Передовые позиции артиллеристов группировки «Центр» отыскать очень непросто. Все дело в маскировке, от которой здесь зависит очень многое. На передовой ей пренебрегать не привыкли.

Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» уже на своем огневом рубеже. Бойцы готовят САУ к очередному удару по противнику. Здесь, на стратегически важном Авдеевском направлении, военнослужащие бьют врага, заставляя его бежать все дальше и лишая даже малейшего шанса огрызнуться в контратаке.

Уничтожение опорного пункта видно на кадрах объективного контроля. Снаряды нашей САУ весом почти в полсотни килограммов - настоящий кошмар для боевиков. Наши артиллеристы подготовили специально для боевиков букеты «Гиацинтов» из «цветов» 152-го калибра.

«Гиацинт» ударил с закрытой позиции. При этом орудие было тщательно замаскировано ветками и масксетью, чтобы не попасть в объективы вражеских дронов.

При поддержке артиллерии подразделения Центрального военного округа продвигаются вперед. Освобождают один населенный пункт за другим. За ними двигается и расчет «Гиацинта». Он постоянно меняет позиции и эффективно прикрывает наших штурмовиков в любое время суток, нанося по врагу до сотни ударов в день.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Андрея Лазарева.

Ранее российский ЗРК «Бук» уничтожил вражеские беспилотники на Купянском направлении. На видео расчет комплекса наносит поражение боевым и разведывательным дронам ВСУ.