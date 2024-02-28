МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет САУ «Гиацинт» показал уничтожение опорника ВСУ на Авдеевском направлении

На опубликованном видео зафиксированы кадры поражения опорника врага огнем из САУ «Гиацинт» на Авдеевском направлении.
Андрей Лазарев Анастасия Бобылева 2024-02-28 07:51:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие показали, как работает расчет САУ «Гиацинт» на Авдеевском направлении зоны спецоперации. На видео - поражение опорного пункта украинских боевиков из «Гиацинта».

Передовые позиции артиллеристов группировки «Центр» отыскать очень непросто. Все дело в маскировке, от которой здесь зависит очень многое. На передовой ей пренебрегать не привыкли.

Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» уже на своем огневом рубеже. Бойцы готовят САУ к очередному удару по противнику. Здесь, на стратегически важном Авдеевском направлении, военнослужащие бьют врага, заставляя его бежать все дальше и лишая даже малейшего шанса огрызнуться в контратаке.

Уничтожение опорного пункта видно на кадрах объективного контроля. Снаряды нашей САУ весом почти в полсотни килограммов - настоящий кошмар для боевиков. Наши артиллеристы подготовили специально для  боевиков букеты «Гиацинтов» из «цветов» 152-го калибра.

«Гиацинт» ударил с закрытой позиции. При этом орудие было тщательно замаскировано ветками и масксетью, чтобы не попасть в объективы вражеских дронов.

При поддержке артиллерии подразделения Центрального военного округа продвигаются вперед. Освобождают один населенный пункт за другим. За ними двигается и расчет «Гиацинта». Он постоянно меняет позиции и эффективно прикрывает наших штурмовиков в любое время суток, нанося по врагу до сотни ударов в день.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Андрея Лазарева.

Ранее российский ЗРК «Бук» уничтожил вражеские беспилотники на Купянском направлении. На видео расчет комплекса наносит поражение боевым и разведывательным дронам ВСУ.

#САУ #наш эксклюзив #Гиацинт #Авдеевское направление
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 