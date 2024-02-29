Штурмовики Су-25 ударили по опорникам ВСУ ракетами С-13 «Тулумбус»

Пилоты штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России ударили по опорным пунктам, а также скоплениям живой силы и бронетехники ВСУ на Донецком направлении. Кадры боевой работы экипажей самолетов опубликовало Минобороны России.

Штурмовики нанесли удары по позициям украинских боевиков неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-13 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек и успешно вернулись на аэродром базирования. Согласно докладу передового авиационного наводчика, все указанные цели успешно поражены.

«После получения от командира задачи на поражение живой силы противника в кратчайшие сроки осуществили подготовку к боевому вылету. Поражение живой силы противника осуществляли неуправляемыми авиационными ракетами. После чего выполнили отход от цели, маневр с недопущением выхода в зону поражения зенитно-ракетного комплекса. После доклада командиру о выполнении боевой задачи с земли подтвердили об уничтожении живой силы противника. Победа будет за нами!» - рассказал летчик самолета Су-25 с позывным Трактор.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы ударной группы, в состав которой вошли вертолеты Ка-52М. Экипажи на вертолетах ударили НАРами по пункту управления и бронетехнике ВСУ на Донецком направлении.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.