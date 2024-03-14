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Forbes: ВСУ потеряют еще больше Abrams из-за российских танков и артиллерии

По словам обозревателя Forbes, модернизация украинских машин никак не спасет их от обширного арсенала ВС РФ.
Игнат Далакян 2024-03-14 04:05:01
© Фото: defense.gov

Российские танки и артиллерия непременно нанесут новые потери американским танкам M1 Abrams на Украине. Об этом написал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, модернизация переданных Украине машин никак не спасет их от обширного арсенала Вооруженных сил России.

«Она не предотвратит того, что почти непременно случится в ближайшие недели и месяцы… потери от мин, артиллерии и, возможно, даже других танков», - пишет в своем материале обозреватель.

Экс считает, что американский основной боевой танк на поле боя уязвим ровно настолько, насколько уязвима любая другая тяжелая техника, которая применяется в украинском конфликте.

«Пора привыкать к уничтоженным и брошенным Abrams на Украине», - пишет он.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что российские войска уничтожили танк Abrams американского производства на Авдеевском направлении. Неприятель за те сутки потерял на данном направлении более 430 боевиков, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей.

#в стране и мире #ВС РФ #танки #Украина #Abrams
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