В Оманском заливе завершилась практическая часть учения «Морской пояс безопасности»

Экипажи гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота ВМФ России успешно завершили выполнение задач практической части совместного международного военно-морского учения «Морской пояс безопасности-2024» в Оманском заливе и прибыли в иранский порт Чехбехар.

Российские военные моряки, вместе со своими иранскими и китайскими коллегами отработали совместное маневрирование и учение по связи, стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и малокалиберной корабельной артиллерии по надводным и воздушным целям днем и ночью, а также провели операцию по освобождению «захваченного пиратами» судна.

Итоги учения будут проведены сегодня в городе Чехбехар. Там же пройдет торжественная церемония закрытия учений с участием военнослужащих-участников учений, а также стран-наблюдателей - Казахстана, Азербайджана, Пакистана, Омана, Индии и ЮАР.

Международное военно-морское учение «Морской пояс безопасности - 2024», организованное иранской стороной, проводится шестой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря Индийского океана в 2018 году. В учении на постоянной основе участвуют корабли Военно-морских сил Ирана, Китая и ВМФ России. В этом году было задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолеты морской авиации.

Ранее в Японском море российские боевые корабли провели противолодочное учение. В нем были задействованы малый противолодочный корабль «Метель» и корвет «Громкий» Тихоокеанского флота.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.