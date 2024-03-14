Белоруссия ограничила ввоз товаров через границу с Литвой

Власти Белоруссии ввели запрет на ввоз некоторых товаров через границу с Литвой. Об этом сообщили в правительстве республики.

Как передает «360», теперь в Белоруссию нельзя ввозить алкогольные напитки, начиная с пива и заканчивая этиловым спиртом. Кроме того, под ограничения попали шины, покрышки, уксус и одежда. Белорусские власти запретили ввоз и бывших в употреблении товаров и частей транспортных средств.

Отмечается, что введение запрета на ввоз является ответной мерой на принятое литовскими властями решение прекратить движение товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска.

Ранее власти Литвы сообщили, что около 50-ти автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами могут быть конфискованы в республике. Позднее первый автомобиль с госномерами РФ был задержан в населенном пункте Медининкай.