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Белоруссия ограничила ввоз товаров через границу с Литвой

Правительство Белоруссии отметило, что такое решение является ответной мерой на прекращение Литвой движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска.
Игнат Далакян 2024-03-14 23:56:01
© Фото: Виктор Толочко Sputnik РИА Новости

Власти Белоруссии ввели запрет на ввоз некоторых товаров через границу с Литвой. Об этом сообщили в правительстве республики.

Как передает «360», теперь в Белоруссию нельзя ввозить алкогольные напитки, начиная с пива и заканчивая этиловым спиртом. Кроме того, под ограничения попали шины, покрышки, уксус и одежда. Белорусские власти запретили ввоз и бывших в употреблении товаров и частей транспортных средств.

Отмечается, что введение запрета на ввоз является ответной мерой на принятое литовскими властями решение прекратить движение товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска.

Ранее власти Литвы сообщили, что около 50-ти автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами могут быть конфискованы в республике. Позднее первый автомобиль с госномерами РФ был задержан в населенном пункте Медининкай.

#в стране и мире #белоруссия #Литва #ограничение #спиртные напитки #ввоз товаров
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