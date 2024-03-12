В Литве впервые задержали автомобиль с российскими госномерами

В Литве в населенном пункте Медининкай задержали первое авто с российскими регистрационными номерами. Об этом проинформировали в таможенном департаменте страны.

«На КПП в населенном пункте Медининкай задержан автомобиль с российскими номерами, водитель которого - гражданин Молдавии - намеревался выехать в Белоруссию», - передает сообщение ведомства ТАСС.

По факту произошедшего составили соответствующий протокол. Скорее всего, машину конфискуют. Стоимость авто оценили в 41,7 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что в Литве могут конфисковать около 50 автомобилей с российскими госномерами. Это машины, которые не покинули территорию республики до 11 марта вопреки предупреждению таможенного департамента страны.