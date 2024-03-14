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Как мама для младших коллег: Лещенко вспомнил, какой была при жизни Моргунова

Во время прощания со Светланой Моргуновой в Москве ее коллеги и друзья рассказали об особом стиле ведущей и о том, какой она была по характеру.
Анастасия Бобылева Наталья Жадько 2024-03-14 22:55:01
© Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Сегодня в Москве состоялось прощание со Светланой Моргуновой. Она была близким другом и  коллегой для многих известных артистов, и одновременно совсем не чужой  она была тем, кто не знал ее лично, но каждый день видел по телевизору.

На церемонии прощания были только самые близкие: родные, друзья, коллеги. Кто-то с трудом сдерживал слезы, а кто-то боль от потери унять так и не смог. У каждого о ней остались только самые теплые и светлые воспоминания.

«Она была очень пассионарным человеком, всем всегда хотела сделать что-то приятное. Мы близко были знакомы, я вспоминаю нашу поездку на Сахалин, Камчатку, Дальний Восток. Она курировала нас, мы даже в шутку ее мамкой называли. Она не только вела концерты, но и стирала ребятам рубашки, ну девчонка такая», - вспоминает Народный артист РСФСР Лев Лещенко.

А Народная артистка России Клара Новикова добавляет, что Моргунова очень любила юмор и что с ней было связано множество невероятных забавных историй.

Всегда улыбчивая и яркая, она олицетворяла целую эпоху. Одна из тех, кто стоял у истоков зарождения телевидения и одна из тех, кого так быстро полюбил советский зритель. Диктор со своей неповторимой подачей, бархатным голосом, энергией.

Поколения советских зрителей с нетерпением ждали ее появления в эфире. Страна с ней просыпалась во время передачи «Утренняя почта», страна встречала с ней Новый Год за просмотром «Голубых Огоньков».  В советские годы диктор Центрального Телевидения была эталоном женственности.

«Стиль Моргуновой - комильфо. Прямая спина, всегда причесана, всегда безупречно одета и всегда в том состоянии, которое шло впереди нее. Это глубокое уважение к зрителю. Это классика телевидения», - рассказал телеведущий Владимир Березин.

Голос и интонация, природный шарм и обаяние - все вызывало абсолютное доверие. Ее хотелось слушать и получалось услышать. Ее приглашали и ей доверяли вести самые главные концерты страны.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Натальи Жадько.

Ранее сообщалось, что похороны Светланы Моргуновой пройдут на Троекуровском кладбище. Артистка умерла в возрасте 84 года.

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