Как мама для младших коллег: Лещенко вспомнил, какой была при жизни Моргунова

Сегодня в Москве состоялось прощание со Светланой Моргуновой. Она была близким другом и коллегой для многих известных артистов, и одновременно совсем не чужой она была тем, кто не знал ее лично, но каждый день видел по телевизору.

На церемонии прощания были только самые близкие: родные, друзья, коллеги. Кто-то с трудом сдерживал слезы, а кто-то боль от потери унять так и не смог. У каждого о ней остались только самые теплые и светлые воспоминания.

«Она была очень пассионарным человеком, всем всегда хотела сделать что-то приятное. Мы близко были знакомы, я вспоминаю нашу поездку на Сахалин, Камчатку, Дальний Восток. Она курировала нас, мы даже в шутку ее мамкой называли. Она не только вела концерты, но и стирала ребятам рубашки, ну девчонка такая», - вспоминает Народный артист РСФСР Лев Лещенко.

А Народная артистка России Клара Новикова добавляет, что Моргунова очень любила юмор и что с ней было связано множество невероятных забавных историй.

Всегда улыбчивая и яркая, она олицетворяла целую эпоху. Одна из тех, кто стоял у истоков зарождения телевидения и одна из тех, кого так быстро полюбил советский зритель. Диктор со своей неповторимой подачей, бархатным голосом, энергией.

Поколения советских зрителей с нетерпением ждали ее появления в эфире. Страна с ней просыпалась во время передачи «Утренняя почта», страна встречала с ней Новый Год за просмотром «Голубых Огоньков». В советские годы диктор Центрального Телевидения была эталоном женственности.

«Стиль Моргуновой - комильфо. Прямая спина, всегда причесана, всегда безупречно одета и всегда в том состоянии, которое шло впереди нее. Это глубокое уважение к зрителю. Это классика телевидения», - рассказал телеведущий Владимир Березин.

Голос и интонация, природный шарм и обаяние - все вызывало абсолютное доверие. Ее хотелось слушать и получалось услышать. Ее приглашали и ей доверяли вести самые главные концерты страны.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Натальи Жадько.

Ранее сообщалось, что похороны Светланы Моргуновой пройдут на Троекуровском кладбище. Артистка умерла в возрасте 84 года.