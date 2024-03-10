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Похороны Светланы Моргуновой пройдут на Троекуровском кладбище

Прощание с народной артисткой, предварительно, состоится в НИИ им. Склифосовского.
Елизавета Кондрикова 2024-03-10 23:02:01
© Фото: Olga Loskutova, Russian Look

Похороны народной артистки и диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой пройдут во вторник 12 марта на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости ее племянник Ильи Свиридов.

Уточняется, что прощание с артисткой состоится, предположительно, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Однако более точная информация по прощанию с артисткой появится завтра.

Напомним, сегодня вечером стало известно о смерти Светланы Моргуновой, артистке было 84 года. Россияне знали Светлану Михайловну в качестве диктора и телеведущей, именно она вела полюбившуюся всем программу «Голубой огонек», а также многие концертные программы и телевизионные передачи. 

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