Похороны Светланы Моргуновой пройдут на Троекуровском кладбище

Похороны народной артистки и диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой пройдут во вторник 12 марта на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости ее племянник Ильи Свиридов.

Уточняется, что прощание с артисткой состоится, предположительно, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Однако более точная информация по прощанию с артисткой появится завтра.

Напомним, сегодня вечером стало известно о смерти Светланы Моргуновой, артистке было 84 года. Россияне знали Светлану Михайловну в качестве диктора и телеведущей, именно она вела полюбившуюся всем программу «Голубой огонек», а также многие концертные программы и телевизионные передачи.