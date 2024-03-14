Путин посмертно наградил медалью замглавы района Белгородской области Бородаенко

Российский президент Владимир Путин наградил посмертно медалью «За отвагу» замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко. Об этом говорится в указе президента РФ о награждении государственными наградами.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью "За отвагу" Бородаенко Игоря Васильевича - заместителя главы администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области - секретаря Совета безопасности (посмертно)», - сообщается в документе.

Бородаенко находился в машине, под которой разорвалась мина. Он скончался спустя некоторое время в больнице.

ВСУ регулярно наносит удары по Белгородской области. Жертвами этих атак становятся мирные жители. Ранее сообщалось о 19 пострадавших и двух погибших в результате одного из обстрелов боевиков.