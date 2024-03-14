Число пострадавших из-за обстрелов Белгородской области достигло 19 человек

Число пострадавших в результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ возросло до 19 человек, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Как сообщает губернатор области, среди них два мирных жителя числятся погибшими.

«Я хотел бы сказать, что сегодня у нас два человека погибли, передвигаясь на своих личных машинах. Понимаю, что полностью исключить передвижение в транспорте невозможно, но будьте, пожалуйста, осторожны», - предостерег жителей глава региона.

Гладков подчеркнул, что все, что необходимо, «делается нашими Вооруженными силами, Министерством обороны РФ, Федеральной службой безопасности, Погранслужбой, Росгвардией».

Он также добавил, что система ПВО в третий раз за день сработала над Белгородским районом. В результате сбиты 11 воздушных целей на подлете к городу.