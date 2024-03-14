МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число пострадавших из-за обстрелов Белгородской области достигло 19 человек

По данным главы региона Гладкова, погибли два мирных жителя.
Глеб Владовский 2024-03-14 17:47:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Число пострадавших в результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ возросло до 19 человек, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Как сообщает губернатор области, среди них два мирных жителя числятся погибшими.

«Я хотел бы сказать, что сегодня у нас два человека погибли, передвигаясь на своих личных машинах. Понимаю, что полностью исключить передвижение в транспорте невозможно, но будьте, пожалуйста, осторожны», - предостерег жителей глава региона.

Гладков подчеркнул, что все, что необходимо, «делается нашими Вооруженными силами, Министерством обороны РФ, Федеральной службой безопасности, Погранслужбой, Росгвардией».

Он также добавил, что система ПВО в третий раз за день сработала над Белгородским районом. В результате сбиты 11 воздушных целей на подлете к городу.

#белгородская область #ВСУ #жертвы
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 