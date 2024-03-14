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Масштабные сбои интернета наблюдаются в Африке из-за проблем с подводными кабелями

Сильнее всего сбои чувствуются в странах Западной Африки.
Глеб Владовский 2024-03-14 18:28:01
© Фото: Blinkcatcher, blickwinkel, Globallookpress

В 13 странах Африки зафиксированы многочисленные сбои в работе интернета, сообщили в международной службе мониторинга интернета NetBlocks.

Как передает РИА Новости, местные операторы интернет-связи зафиксировали многочисленные нарушения в работе подводных кабелей.

«Данные сети в реальном времени свидетельствуют об усилении сегодняшних перебоев в работе телекоммуникаций в Африке. Сбои особенно сильно чувствуются в Западной Африке, значительные перебои в работе связи наблюдаются по всему континенту. Операторы сообщают о многочисленных нарушениях в работе подводных кабелей», - сообщили в пресс-службе агентства.

Уточняется, что сбои в работе интернета отмечаются в Нигере, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуаре, Либерии, Бенине, Гане, Того, Нигерии, Камеруне, Габоне, Намибии, ЮАР и Лесото.

Напомним, что четыре из примерно 15 кабелей связи, проходивших через Красное море, оказались повреждены, предположительно, из-за диверсии хуситов.

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